Un appuntamento speciale attende i piccoli pazienti del Reparto di Pediatria dell’Ospedale Civile “Mons. Dimiccoli” di Barletta. Il prossimo 3 gennaio 2025 alle ore 11:00, l’Associazione di Volontariato “VICINI AL CITTADINO OdV” darà vita all’iniziativa “Befana in Pediatria 2025”, un evento all’insegna della solidarietà e del calore umano.

Accompagnata da una simpatica mascotte, una delegazione di volontari dell’Associazione, guidata dal Presidente Onorario, avv. Ruggiero Marzocca, entrerà nel reparto per regalare un momento di gioia ai bambini ricoverati. Ad ogni piccolo paziente verranno consegnate delle calze della Befana ricche di sorprese e dei libri da colorare, simboli di vicinanza e affetto in un periodo tanto delicato.

«Questa iniziativa – sottolinea l’avv. Ruggiero Marzocca – rappresenta un piccolo gesto ma dal grande valore umano. Attraverso questi doni, desideriamo strappare un sorriso ai bambini e rendere più lieve la loro permanenza in ospedale durante le festività natalizie.»

L’Associazione “VICINI AL CITTADINO OdV” esprime profonda gratitudine alla Direzione

dell’ASL/BT, alla Direzione dell’Ospedale Civile “Mons. Dimiccoli” di Barletta, nonché

al personale medico e infermieristico del Reparto di Pediatria, per la disponibilità e l’accoglienza dimostrate.

L’avv. Ruggiero Marzocca conclude evidenziando che iniziative come questa sono fondamentali per rendere l’ospedale non solo un luogo di cura, ma anche un ambiente accogliente e rassicurante per i piccoli pazienti e le loro famiglie.

Un appuntamento che, anno dopo anno, conferma il valore della solidarietà e l’impegno concreto dell’Associazione “VICINI AL CITTADINO OdV” al fianco della comunità.