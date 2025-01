L’altra faccia della notte di Capodanno. Festeggiamenti in famiglia e tra gli amici, il veglione, le serate ad aspettare la mezzanotte, ma anche episodi di inciviltà che hanno accompagnato il passaggio dal 2024 al 2025. Rabbia tra Bar.sa e il sindaco per l’accaduto.

Le strade di Barletta sono state deturpate dalla presenza di rifiuti per la vile esplosione di campane di vetro con petardi in diversi punti della città: da largo Ariosto a via Regina Margherita, da via Leopardi a via Maranco. Stesso discorso per i contenitori dedicati al vestiario, come affermato da Bar.sa che ha colto l’occasione per fare gli auguri di buon anno, manifestando la propria amarezza per l’accaduto: ”𝗙𝗲𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗼 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗕𝗮𝗿.𝗦.𝗔. 𝗦.𝗽.𝗔.

Avremmo voluto semplicemente porvi questo augurio, invece 𝘀𝗶𝗮𝗺𝗼 𝗾𝘂𝗶 𝗽𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝗹𝗮𝗿𝘃𝗶 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗻𝗻𝗲𝘀𝗶𝗺𝗶 𝗲𝗽𝗶𝘀𝗼𝗱𝗶 𝗱❜𝗶𝗻𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝘁à che fanno male ai tanti cittadini per bene di Barletta”



Alle parole della municipalizzata, hanno fatto eco quelle del primo cittadino Mino Cannito: ”Vergognoso è l’atteggiamento di quei cittadini che non hanno rispetto della nostra città e degli altri. Ringrazio, invece, i tanti barlettani perbene. Fortunatamente, ci sono loro ad avere rispetto, a indignarsi e a prendere, come me, le distanze da tali accadimenti. Impegniamoci, TUTTI, a farlo. Non solo sui social, ma anche verbalmente quando c’è un altro cittadino che sbaglia”.

A cura di Giacomo Colaprice