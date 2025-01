La notte del primo dell’anno 2025 si sono registrati due furti presso altrettanti supermercati della città di Barletta, avvenuti con le medesime modalità: sono state forzate le serrande degli esercizi commerciali ed è stata asportata parte degli incassi di giornata e, in un’occasione, alcuni generi alimentari. L’indomani si è ripetuto un analogo copione presso un terzo supermercato cittadino.

L’intensificazione dei servizi notturni di controllo del territorio e l’immediato intervento subito dopo la segnalazione arrivata alla sala Operativa del Commissariato di P.S. di Barletta hanno consentito alle Volanti di individuare e fermare uno dei presunti responsabili, un sedicenne barlettano ritenuto tra i leader di un gruppo di giovanissimi del posto che nel periodo estivo hanno posto in essere diversi reati nella città dell’Eraclio.

Nello specifico, nella notte del 2.1.2025 i poliziotti della Volante del Commissariato, intorno alle 3.30, sono intervenuti a seguito della segnalazione di un furto in atto presso un supermercato e, perlustrando le vie limitrofe all’esercizio commerciale, hanno notato e riconosciuto il ragazzo loro noto, che alla vista degli operatori si è dato alla fuga cercando di eludere il controllo. Il giovane, dopo un breve tentativo di fuga, è stato fermato e condotto negli Uffici del Commissariato. La successiva visione delle immagini di videosorveglianza ha permesso di individuarlo quale uno dei presunti autori dell’ultimo furto.

Dagli accertamenti eseguiti è altresì emerso che il giovane, nei giorni precedenti, si era allontanato arbitrariamente dalla Comunità per minori in cui era stato collocato su provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bari, a seguito delle indagini condotte dai poliziotti del Commissariato di Barletta e del locale Posto Polfer per una serie di reati commessi nei mesi passati.

Di concerto con la con la Procura presso il Tribunale dei minorenni di Bari, il ragazzo è stato quindi associato presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Potenza, in aggravamento del provvedimento di collocamento in comunità che aveva violato, e deferito in stato di libertà per il furto. Sono in corso approfondimenti investigativi per individuare i complici e verificare l’eventuale responsabilità anche negli analoghi furti commessi il giorno di Capodanno.