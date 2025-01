La scopa volante è in riparazione e quella di rappresentanza non funziona come l’originale. La Befana quest’anno ha dovuto chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco per raggiungere il quarto piano dell’ospedale Dimiccoli di Barletta. E dal momento che alla vecchietta più amata dai bambini di tutto il mondo non si può di dire di no, ecco pronta per lei una spettacolare autoscala solitamente usata per le emergenze ad alta quota. E’ festa grande in Pediatria per l’arrivo della Befana con i suoi ricchi doni destinati ai piccoli degenti del reparto. La corsa a toccarle il lungo naso è il tradizionale rito che porta fortuna. Poi spazio alla gioia e alla meraviglia negli occhi dei bambini per la consegna di giochi e caramelle in un’atmosfera resa ancor più magica dalla presenza delle principesse Disney. Un momento di solidarietà che i Vigili del Fuoco hanno condiviso con diversi enti ed associazioni del territorio: hanno partecipato alla distribuzione dei regali anche la Asl, l’Avis, l’Avser, la compagnia “Fatti di sogni”, Assomeda e Social Art di Barletta e la Confraternita Misericordia di Canosa. Un evento collettivo per donare un sorriso ai piccoli angeli della Pediatria.

Il servizio.