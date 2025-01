Nessun biglietto vincente di prima fascia, ma la Bat si è potuta comunque “consolare” con alcuni premi di seconda, terza e quarta categoria. Può sintetizzarsi così l’esito dell’estrazione della Lotteria Italia 2025.

È stato venduto da un distributore locale a Bisceglie, infatti, uno dei 25 premi di seconda categoria, dal valore di 100mila euro: il tagliando fortunato corrisponde al numero di serie M 051648.

Presso un distributore locale di Andria, invece, è stato acquistato il biglietto E 032176, che si è aggiudicato uno dei 50 premi di terza categoria, dal valore di 50mila euro. Due tagliandi vincenti da 25mila euro (quarta categoria), infine, si sono registrati a Barletta: i tagliandi fortunati corrispondono ai numeri di serie D 451539 e B 416543.

Per la cronaca, il primo premio da 5 milioni di euro è stato acquistato in autostrada (autogrill Somaglia Ovest), in provincia di Lodi. Quest’anno sono stati venduti oltre 8 milioni e 650 mila biglietti, mentre sono stati complessivamente 280 i biglietti premiati.