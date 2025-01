IL TABELLINO DI MANDURIA-BARLETTA 0-0:

MANDURIA (3-5-2): Maggi; Chiochia, Stranieri, Farucci; Carrozzo, D’Ettorre (28’ st Cutrone), De Sousa, Balanda, Rizzo (35’ st Sosa); Vapore, Perchaud. A disposizione: Schettino, Texeira, Caragnulo, Sernia, Palumbo, Martina, Zuccaro. Allenatore: Marsili.

BARLETTA (3-4-2-1): Staropoli; Casella, De Gol, Montrone; Turitto (24’ st Lavopa), Mariani (24’ st Scaringella), Bernaola, Belladonna; Strambelli, Dicuonzo (24’ st Leone); Lopez. A disposizione: Massari, Capuano, Giambuzzi, Di Benedetto, Bayo, Rotondo. Allenatore: De Candia.

ARBITRO: Pasquale Caldarulo di Bari

ASSISTENTE 1: Rocco Epicoco di Brindisi

ASSISTENTE 2: Nicolò Rossiello di Molfetta

NOTE. Ammoniti: 7’ pt Belladonna (B), 8’ pt De Sousa (M), 40’ st Lavopa (B) e Sernia (M) dalla panchina, 43’ st Sosa (M), 44’ st Vapore (M), 44’ st Montrone (B) e 44’ st Chiochia (M), 46’ st Strambelli (B). Angoli: 0-4. Recupero: 2′-8′.

Tanto nervosismo e un punto a testa. Manduria e Barletta non vanno oltre lo 0-0 nel pomeriggio del Dimitri: i padroni di casa muovono la classifica dopo il ko con la Polimnia, i biancorossi restano saldamente al comando ma fermano a cinque la serie di vittorie di fila in campionato.

LE FORMAZIONI

3-5-2 per il Manduria di Massimiliano Marsili, ex della partita da calciatore nella stagione 2023/24. Vapore affianca Perchaud in attacco, a Stranieri le chiavi della difesa.

Moderato turnover per De Candia: Barletta con il 3-4-2-1. Turitto e non Lavopa a destra, Strambelli con Dicuonzo a supporto di Lopez in avanti. Panchina in avvio per Scaringella e Lattanzio. Out Pinto, Lattanzio e Parisi.

IL PRIMO TEMPO

5’10’’ MANDURIA Avvio soporifero, prima occasione per i padroni di casa: Farucci si libera sul secondo palo e stata ma non trova maglie biancoverdi pronte a deviare a rete. È Montrone a salvare;

26’40’’ MANDURIA protesta per questo contatto Perchaud-De Gol, l’arbitro Caldarulo lascia correre;

30’ BARLETTA Strambelli prova a griffare la sua partita con questo tiro cross da destra: Maggi superato, parte alta della rete;

42’ BARLETTA Più convincente il tentativo dalla media distanza del numero 10 in coda al primo tempo: si libera bene di Balanda e calcia, alto di un paio di metri;

44’15’’ BARLETTA la miglior occasione di primo tempo è del Barletta: su un rinvio, difesa del Manduria impreparata: Dicuonzo serve Strambelli che prova a restituire il favore al compagno, idea che non produce effetti. 0-0 all’intervallo;

IL SECONDO TEMPO

3’15’’ BARLETTA Si riparte a ritmi più alti: Belladonna brucia la concorrenza su invito di Bernaola ma il suo colpo di testa è impreciso e termina sulla traversa;

11’45’’ MANDURIA a un passo dal vantaggio: D’Ettorre raccoglie un pallone vagante sulla trequarti e calcia dai 22 metri. Splendida la coordinazione, traversa sfiorata;

15’34’’ BARLETTA Combinazione Lopez-Turitto: conclusone dal limite del secondo, Maggi si accartoccia e blocca;

Partita molto nervosa e spezzettata in avvio

24’ BARLETTA tris di cambi: Leone per Dicuonzo, Lavopa per Turitto e Scaringella per Mariani.

25’50’’ BARLETTA proprio sul piede di Scaringella c’è il pallone buono per il vantaggio ospite: fondamentale l’intervento di Maggi a murare l’ex attaccante del Manfredonia;

27’ BARLETTA Strambelli con il sinistro cerca il jolly dal limite, Maggi c’è;

28’ BARLETTA De Gol di testa su invito di Strambelli, pallone che sfiora la traversa

29’ BARLETTA ancora Strambelli con il sinistro, piattone sul fondo per centimetri;

35’40’’ BARLETTA Arrembante nel finale: Strambelli disegna una traiettoria velenosa su punizione, non tocca nessuno e il palo salva Maggi;

36’25’’ BARLETTA prova poi a rendersi pericoloso Lopez: zuccata di poi alta sulla traversa su cross di Lavopa;

39’20’’ Scintille a cinque minuti dal 90’. Spintoni oltre la linea del fallo laterale tra Lavopa e Sernia, che si stava riscaldando a bordo campo. Mischia gigante, risolta con l’ijntervento delle panchine e con un giallo a testa per i due contendenti.

44’ 20’ MANDURIA ancora nervosismo a bordo campo al 90’, quando Vapore – ammonito -bisticcia con la panchina del Barletta. Protesta tanto Montrone, giallo anche per lui alla pari di Chiochia.

47’45’’ BARLETTA Punizione tagliata di Strambelli, pallone che non trova deviazioni e sfiora il palo alla destra di Maggi.

52’15’’ BARLETTA Nell’ultimo degli otto minuti di recupero, De Gol cerca il tocco vincente su invito di Strambelli: Maggi inchioda sulla linea. Il Dimitri festeggia lo 0-0 come se fosse una vittoria, il Barletta incassa il quarto pareggio stagionale a fronte di 19 vittorie. Biancorossi che restano a +16 sulla Polimnia seconda, Manduria a metà classifica a quota 31.

Domenica 24esimo turno di campionato: in programma Barletta-Corato e Bitonto-Manduria