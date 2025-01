Intervento complesso questa sera attorno alle 22 per diverse equipe sanitarie del 118 e dei vigili del fuoco per il soccorso ad un marinaio imbarcato in una nave cargo attraccata al porto di Barletta. L’uomo 62enne di nazionalità ucraina, colpito da malore all’interno della sala macchine è stato prima stabilizzato sul posto e poi trasferito al pronto soccorso dell’Ospedale “Dimiccoli” in codice rosso. Sul posto due equipe sanitarie India del 118 di Barletta ed una medicalizzata arrivata da Trani.