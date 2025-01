Che aria si respira nella zona industriale di via Trani? Se lo chiedono residenti e commercianti che da ieri mattina sono alle prese con una polvere rossa che il vento ha depositato sulle aree esterne delle abitazioni, ricorrendo anche automobili, marciapedi e pali della luce. E che un semplice lavaggio non è sufficiente ad eliminare. Di cosa si tratti e quale sia la sua provenienza è stata formulata più di un’ipotesi. Le associazioni ambientaliste del territorio puntano il dito contro le industrie insalubri di via Trani e gli scarti delle loro produzioni. A distanza di 24 ore dalle prime segnalazioni queste anomale deposizioni atmosferiche sono ancora ben visibili in via Misericordia. Legambiente ha presentato un esposto in Procura confidando in un tempestivo intervento della magistratura.

Il Comitato Operazione Aria Pulita chiede un confronto urgente con le istituzioni del territorio nel già costituito tavolo tecnico ambientale.

Dal Comune fanno sapere che sono in corso accertamenti da parte della Polizia Locale per verificare l’area di estensione e l’entità delle deposizioni segnalate e che l’Arpa Puglia ha dato disponibilità ad effettuare un sopralluogo per accertare la natura e la possibile fonte di emissione delle particelle.

