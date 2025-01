“I sogni di Rosemary” di Rosemary Manilia. Il diario di un’adolescente costretta a vivere i suoi giovani anni da una prospettiva diversa rispetto a quella dei coetanei, fra camici e letti di ospedali, cure mediche e interventi chirurgici. Un piccolo capolavoro di forza, ottimismo e solarità. Lunedì 13 gennaio 2025 sarà presentato questo diario speciale, con memorie incantevoli di una breve felicità. Scritto da Rosemary, scomparsa a Febbraio del 2020, a soli sedici anni, per una malattia che l’aveva colpita sin da bambina. Figlia, del Maestro Pasticciere Giuseppe Manilia e di Rosita Costa.

La manifestazione, organizzata dal Centro Studi “Barletta in Rosa A.P.S.”, si terrà alle ore 18:00 presso la Chiesa S. Michele in via Cialdini n. 58. Si ringrazia il presidente del Comitato feste patronali dott. Franco Grippo per la disponibilità generosa nell’organizzazione dell’evento.

Ad intervistare i genitori di Rosemary, Giuseppe Manilia e Rosita Costa, sarà la Presidente di “Barletta in Rosa” Mariagrazia VitobeIlo. Il pomeriggio, dedicato alla meravigliosa storia di Rosemary, sarà impreziosito da momenti di alta tensione emotiva: la recitazione dell’attore Christian Binetti, la performance di Maria Assunta Paolillo e Rosa Borgia. I pasticcieri di Barletta accoglieranno con viva gioia Giuseppe titolare della Maison Manilia, grande punto di riferimento per l’alta pasticceria italiana.

All’evento, patrocinato dal Comune di Barletta, aperto alla cittadinanza, interverranno:

Giuseppe Rinaldi – Sindaco di Montesano sulla Marcellana;

Vincenza Dimaggio – Assessore agli Affari generali e ai Servizi Istituzionali;

Oronzo Cilli – Assessore alla Cultura;

Stella Mele – Consigliere di amministrazione dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La voce meravigliosa di Martina Vilella chiuderà un evento di rara bellezza emotiva.