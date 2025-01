Oggi, sabato 18 gennaio, alle ore 19:00, in via P. Ricci n. 153, l’Arci Cafiero organizza un dialogo aperto sul tema della gelosia, un’emozione complessa che tocca le relazioni personali e il nostro equilibrio interiore. L’incontro, a ingresso libero, sarà guidato dal dott. Michele Lopane, medico psichiatra presso il centro di salute mentale dell’ASL BT, che condurrà i partecipanti in un viaggio di riflessione e autoconsapevolezza. Si parlerà delle diverse manifestazioni della gelosia, di come riconoscerla e gestirla, e del suo impatto sulle relazioni interpersonali e sul benessere psicologico.

L’evento si propone come un’occasione di confronto libero e approfondimento, in un’atmosfera aperta e priva di giudizi, dove sarà possibile esplorare i propri vissuti e acquisire strumenti utili per comprendere meglio sé stessi e gli altri. Il presidente del circolo Arci Francesco De Martino: “invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte a questo interessante incontro per vivere insieme un momento di condivisione e crescita personale e collettiva”.