Il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito comunica che “il Lungomare Mennea ( tratto da via del Gelso a Via Violante) sarà chiuso completamente al traffico veicolare dal giorno 20 Gennaio fino al 30 Gennaio 2025 per consentire l’esecuzione dei lavori di completamento del Canale H. Per i veicoli provenienti da via Violante -Via Foggia sarà possibile immettersi sul Lungomare Mennea percorrendo via Del gelso e Via Dicuonzo.

L’opera di sistemazione del canale H, importantissima per la nostra città e attesa da tempo, comporterà notevoli benefici sotto l’aspetto ambientale. Infatti migliorerà la qualità delle acque balneabili del mare di Ponente, riqualificherà paesaggisticamente il Litorale di Barletta, garantirà sicurezza e salubrità in caso di piogge abbondanti evitando sovraccarichi alle condotte e sversamenti sulla sede stradale, limiterà i fenomeni di erosione del tratto costiero.

L’opera è finanziata dal Comune di Barletta, dai Ministeri Ambiente e Infrastrutture e dalla Regione Puglia. Sono consapevole dei possibili disagi alla viabilità da sopportare – conclude il Sindaco Cannito – ma trattasi di una opera importantissima e attesa da tempo dalla nostra città. Pertanto vi invito a rispettare il provvedimento di chiusura temporanea”.

Si coglie l’occasione per ricordare che lunedì inizieranno i lavori ripristino del manto stradale di via Regina Margherita a partire dalla rotonda di via Violante-Via Foggia.