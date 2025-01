“Il racconto intimo e personale evocato da Liliana Segre nel film ‘Liliana’ si muove in luoghi di azione ben definiti. La sua Pesaro, la casa di Milano, il Senato a Roma, ci mostreranno un aspetto interiore della senatrice sconosciuto al grande pubblico. Liliana Segre vive una scissione identitaria: non è abbastanza ebrea per gli ebrei, è unicamente ebrea per i cattolici. È una donna ancora tormentata dal suo passato ma che al contempo si sente libera di dire ed essere quello che è oggi”.

Le note di regia di Ruggero Gabbai racchiudono il significato del lavoro “Liliana”. Il documentario del cineasta presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma è in programmazione, come evento speciale, al Politeama Paolillo di Barletta lunedì 20 gennaio (proiezioni ore 17.00 e 19.00). Il film ripercorre con varie testimonianze gli aspetti legati a varie vicende della sua esistenza: l’arresto, la deportazione, lo struggente ultimo addio al padre, la depressione, l’elezione a Palazzo Madama, evidenziando la figura culturale e politica moderna di una donna appassionata nel trasmettere alle giovani generazioni messaggi di libertà e uguaglianza.

Una serie di voci autorevoli come Ferruccio De Bortoli, Enrico Mentana, Fabio Fazio, Mario Monti, Geppi Cucciari, a cui si affiancano anche i carabinieri della scorta, contribuiscono ad offrire agli spettatori, con una narrazione empatica, un ritratto familiare, privato, di una figura attiva nella formazione della storia del pensiero civile e culturale del nostro Paese. I contenuti dell’intervista che la senatrice ha rilasciato dal 1994, a più riprese, a Liliana Picciotto, conservati al Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC), formano un archivio che permette un prezioso accesso immediato a materiali ancora inediti, intorno a cui il film (Produzione Forma International in collaborazione con Rai Cinema, Distributore Lucky Red) costruisce la narrazione.

“Liliana”, ideato e sceneggiato dallo stesso regista Ruggero Gabbai, si è avvalso del sostegno della Direzione generale Cinema e audiovisivo con il supporto di MIBACT, Fondazione Museo della Shoah, Goren Monti Ferrari Foundation, Memoriale della Shoah di Milano, Comune di Milano. Cast tecnico composto da Pierluigi Laffi (Direttore della fotografia), Piero Salvatori (musiche), Philippe Gozlan (mix-audio-sound design), Cristian Dondi e Chiara Passoni (montaggio).