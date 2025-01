Nuova avventura in vista per il giovane prospetto barlettano, classe 2003, Claudio Cassano. Il fantasista, che ben si è disimpegnato nel settore giovanile della Roma fino al campionato Primavera, ha iniziato la sua seconda annata a Cittadella in Serie B, trovando progressivamente meno spazio dopo un inizio positivo e condito dal gol realizzato contro il Frosinone a settembre.

Per Cassano sarebbe pronta una suggestiva esperienza in MLS con la maglia dei Chicago Fire, fortemente dal tecnico Gregg Berhalter. E’ stato proprio l’allenatore statunitense, infatti, a notare il trequartista barlettano nel match Venezia-Cittadella dello scorso anno e a spingere per un suo arrivo negli States. Tutto fatto, con la firma che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni: Cassano sarà il primo giocatore barlettano ad approdare nella Major League Soccer.

A cura di Giacomo Colaprice