Sanzioni pesanti per il Barletta in vista della gara di ritorno della finale di Coppa Italia fase regionale contro il Galatina, in programma giovedì 23 gennaio allo stadio ”Puttilli”. Il Giudice Sportivo ha infatti reso noti i provvedimenti disciplinari relativi alla finale di andata, con squalifica di ben quattro turni per Lavopa e una per Strambelli, entrambe da scontare nell’ultimo atto con i salentini. Al match non prenderà parte anche Mariani per recidività in ammonizioni.

Squalifiche giocatori:

Vito Lavopa (Barletta): squalifica di quattro giornate per aver rivolto frasi irriguardose nei confronti di un assistente arbitrale.

(Barletta): squalifica di per aver rivolto frasi irriguardose nei confronti di un assistente arbitrale. Nicola Strambelli (Barletta): fermo per una giornata a seguito di un’irregolarità segnalata dal commissario di campo.

(Barletta): fermo per a seguito di un’irregolarità segnalata dal commissario di campo. Francesco Mariani (Barletta): squalifica di un turno per recidività in ammonizioni.

Ammende:

Barletta 1922 : multa di 300 euro per l’accensione di 16 fumogeni, alcuni dei quali lanciati sul terreno di gioco, causando una breve interruzione della partita. Inoltre, sono stati registrati cori offensivi indirizzati verso le forze dell’ordine.

: multa di per l’accensione di 16 fumogeni, alcuni dei quali lanciati sul terreno di gioco, causando una breve interruzione della partita. Inoltre, sono stati registrati cori offensivi indirizzati verso le forze dell’ordine. Galatina Calcio: multa di 250 euro per l’accensione di 4 fumogeni e per comportamenti inappropriati di un individuo esterno che ha insultato l’allenatore avversario, creando tensione tra le due squadre.

A cura di Giacomo Colaprice