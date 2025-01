Il Barletta conquista la seconda Coppa Italia Dilettanti Puglia in tre anni, dominando il Galatina con un convincente 4-0 che si somma allo 0-1 in terra salentina nell’andata. La squadra di De Candia si è mostrata nettamente superiore, controllando il match dall’inizio alla fine. I salentini, infatti, non sono stati praticamente mai realmente in partita. Ora, dopo la vittoria, la squadra potrà concentrarsi sul prossimo impegno: domenica, al “Puttilli”, sarà di scena l’Arboris Belli per un match di campionato che si preannuncia un classico testacoda. Subito dopo, il Barletta si preparerà ad affrontare la fase nazionale della Coppa Italia. E’ il secondo trofeo regionale dopo quello conquistato da Farina (poi culminato con il triplete) tre anni fa.

Tabellino

Barletta (3-4-3): Staropoli; De Gol (36′ st. Casella), Montrone, Giambuzzi; Giambuzzi (17′ st. Turitto), Leone (40′ st. Bayo), Bernaola, Lavopa (31′ st. Rotondo); Strambelli (23′ st. Lopez), Scaringella, Dicuonzo. A disposizione: Massari, Pinto, Bayo, Belladonna, Parisi. Allenatore: De Candia.

Galatina (3-5-2): Passaseo; Arnesano, Fruci, J. Mancarella; Sorino, Caputo (23′ st. Candido), Romano (9′ st. Legari), G. Mancarella (45′ st. Lo Basso), Monteduro; Molina (43′ st. De Blasi), Gueye (9′ st. Mariano). A disposizione: Cherillo, Patarello, De Lorenzis, Oltremarini. Allenatore: Tartaglia.

Arbitro: Ragno di Molfetta

Reti: 16′ Scaringella (B), 2′ st. Giambuzzi (B), 8′ st. Lavopa (B), 30′ st. Lobosco (B)

Note: Calci d’angolo: 1-4; Ammoniti: Gueye, J. Mancarella, Sorino (G); Recuperi: pt. 3′, st. 3′

Primo Tempo

16’Scaringella! Barletta in vantaggio! Primo gol per il bomber ex Manfredonia che sblocca il risultato dopo un guizzo in area di rigore.

38’Conclusione insidiosa di Monteduro, palla fuori di poco alla destra di Staropoli.

45+2’ Finisce 1-0 il primo tempo in favore del Barletta.

Secondo Tempo

47’ Esteban Giambuzziii! L’esterno argentino ruba palla in area di rigore e con un destro preciso supera Passaseo. Raddoppia il Barletta!

51’Ci prova dalla distanza Romano per il Galatina, blocca Staropoli.

53’Vito Lavopa! Tutto semplice per l’esterno biancorosso che rientra sul destro e calcia sul primo palo. Deviazione che non lascia scampo a Passaseo e il Barletta fa tris!

76’Lobosco! Festa Barletta! Primo gol in biancorosso per il terzino che raccoglie un passaggio in area e disegna una traiettoria imprendibile per Passaseo.

93’Finisce 4-0. Il Barletta vince la Coppa Italia Dilettanti Puglia dopo un match mai in discussione con il Galatina.

A cura di Giacomo Colaprice