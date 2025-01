Cinque gol all’Arboris Belli e Serie D sempre più vicina. Il Barletta batte per 5-2 il fanalino del campionato dopo un primo tempo terminato in equilibrio (2-2) e una ripresa mai in discussione. I biancorossi salgono a +19 sul secondo posto occupato adesso dall’Acquaviva.

Barletta (3-4-3): Massari; Giambuzzi, Pinto (36′ st. De Gol), Lobosco; Turitto, Bernaola, Bayo, Lavopa; Scaringella, Lopez, Rotondo (24′ st. Leone). A disp. Staropoli, Capuano, De Pinto, Belladonna, Dibenedetto, Casella, Parisi. All. De Candia

Arboris Belli (3-5-2): Menegatti; De Carolis, Fumarola, Labarile; Angelini (30′ st. Troilo), Torrisi (21′ st. Turnone), Mezzapesa, Calderon (30′ st. Longo), Laguardia; Fernandez (41′ st. Nagoshi), Buccoliero (1′ st. Garcia). A disp. Lodeserto, Biundo, De Gregorio, Camassa. All. Solidoro.

Arbitro: Consales di Foggia

Marcatori: 12′ Pinto (B), 18′ Mezzapesa (A), 23′, rig. 40′ st. e 46′ st. Scaringella (B), 41′ Fernandez (A), 17′ st. rig. Giambuzzi (B).

Note: calci d’angolo: 9-2; ammoniti: Giambuzzi (B), Buccolieri, De Carolis e Angelini (A); recuperi: pt. 2′, st. 4′