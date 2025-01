“Dobbiamo tutelare la memoria di uno tra i crimini più orrendi commessi contro l’umanità, affinché la dolorosa offesa consumatasi nei campi di concentramento non si ripeta mai più”.

Così, oggi, il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito in occasione del “Giorno della Memoria”.

“Sono purtroppo ancora tante – prosegue Cannito – le testimonianze nel mondo che, rivelando sentimenti di intolleranza, richiamano questo tragico ed oscuro periodo della storia del nostro paese e dell’Europa. Il senso della memoria che la legge istitutiva della odierna ricorrenza ci trasmette deve rappresentare un patrimonio morale in grado di unirci e diventare il testimone da passare alle nuove generazioni.

Ai giovani – conclude il Sindaco – spetta coltivarlo come inderogabile impegno per il futuro, traendo insegnamento dalla storia per contrastare ogni traccia di discriminazione e violenza con i sentimenti e i valori di libertà, pace e giustizia. Alle Istituzioni, coese e determinate, il compito di vigilare sul rispetto di questi capisaldi civili”.