Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dalla Questura della provincia BAT per garantire la sicurezza urbana e la prevenzione dei reati. Nei giorni scorsi, uomini e donne della Questura di Via dell’Indipendenza di Andria, insieme ai Commissariati di Barletta, Canosa di Puglia e Trani, e con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno condotto un’intensa attività di monitoraggio nei comuni di Barletta, Bisceglie e Canosa.

Le operazioni si sono concentrate soprattutto nei centri storici, con l’obiettivo di contrastare i reati predatori e assicurare il rispetto della legalità. Nel complesso, sono stati effettuati 26 posti di controllo, durante i quali sono state identificate 616 persone, tra cui 8 cittadini extracomunitari e 142 soggetti con precedenti penali o di polizia.

Sono stati controllati 372 veicoli, con la contestazione di 17 infrazioni al Codice della Strada. In particolare, cinque conducenti sono stati sorpresi a utilizzare il cellulare alla guida, con conseguente ritiro della patente come previsto dalla nuova normativa. Inoltre, in quattro casi sono state ritirate le carte di circolazione, mentre tre veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Le operazioni hanno incluso anche controlli presso un centro scommesse e una perquisizione alla ricerca di sostanze stupefacenti.

La Questura BAT ha annunciato che i servizi straordinari proseguiranno nelle prossime settimane, coinvolgendo tutte le città della sesta provincia pugliese.