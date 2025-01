A Barletta nasce un nuovo spazio di democrazia con il circolo di Sinistra Italiana inaugurato in via Fraggianni dal presidente nazionale Nichi Vendola e dai dirigenti locali del partito. L’obiettivo è di rendere ancora più incisiva l’azione politica sui territori senza perdere di vista i cambiamenti socioeconomici globali che stanno favorendo l’avanzare delle destre e delle oligarchie finanziarie in Europa e nel mondo.

Il nuovo circolo è intitolato a Franco Dambra, indimenticato politico e sindacalista scomparso nel 2022. E’ anche ispirandosi alla sua figura – dicono i dirigenti del partito – che Sinistra Italiana proseguirà la sua opera di radicamento sul territorio, dopo il successo della festa nazionale ospitata a Barletta lo scorso settembre.

Il servizio su News24.City.