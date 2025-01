Indagano i carabinieri sull’assalto compiuto nel tardo pomeriggio del 23 gennaio alla stazione di servizio “Bat Fuel” di Vicinale Petraro, alla periferia di Barletta. Al vaglio dei militari le immagini registrate dalla telecamera di videosorveglianza dell’impianto di carburanti che mostrano una persona con il volto coperto da passamontagna aggredire alle spalle un benzinaio per sottrargli il denaro conservato nelle tasche mentre un complice minacciava con il fucile puntato un altro addetto della stazione di servizio. L’azione dura 30 secondi poi i rapinatori fuggono via a bordo di un’auto scura guidata da un terzo componente della banda. Ancora da quantificare l’ammontare dei soldi portati via dai malviventi. Indagini dei militari rese più complesse dalla facilità con cui i rapinatori si sono potuti dileguare imboccando l’ingresso sulla SS16 distante solo poche decine di metri.