Non è più possibile la convivenza tra il mercato alimentare del sabato e i residenti di via Rossini, riuniti da tempo in un Comitato che ha più volte denunciato i problemi che sorgono dalla cattiva gestione dei rifiuti da parte dei commercianti, dall’assenza di fogna e bagni chimici, dalla vicinanza degli stalli agli ingressi delle abitazioni e dei box auto. Esasperati dall’inerzia dell’amministrazione comunale, chi vive in quest’area della periferia di Barletta ha deciso di presentare un esposto in Procura.

La soluzione proposta è il trasferimento in via Papa Giovanni XXIII, dove il mercato si trovava sino ad una decina di anni fa. Quando iniziarono i lavori per il sottovia Pertini venne trasferito in via Rossini. “Temporaneamente” si disse all’epoca, ma dopo la realizzazione del sottopasso il mercato non è stato più spostato.

Tra i problemi del quartiere anche lo stato di abbandono in cui versa il Green Park.

L’appello finale dei residenti è rivolto all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cannito.

Il servizio.