La Nelly è uno spettacolo. Le ragazze di coach Giuseppe Leone, davanti a un pubblico di almeno due categorie superiori, battono la quotata PSA Matera al “PalaDisfida” e accedono alle Final Four di Coppa Puglia Serie D.

Grande prova per capitan Pinto e compagne. Dopo una fase di equilibrio, in cui è Matera a mettere la testa avanti, la Nelly è brava a essere più lucida delle avversarie nei momenti clou e a spuntarla nel primo parziale per 25-23. A senso unico il secondo set, controllato e dominato dalle biancazzurre che dimostrano maggiore solidità e si portano sul 2-0 (25-17). Nell’ultimo periodo, i tentativi di rientro delle lucane vengono controllati dalla formazione barlettana che continua a giocare un’ottima pallavolo e a tenere a distanza di sicurezza le ospiti. 25-20 che fa esplodere un caldissimo “PalaDisfida”: la giovanissima Nelly Volley non smette di stupire ed è tra le prime quattro squadre di categoria di Puglia.