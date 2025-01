Il Barletta pareggia la terza partita di fila fuori casa. Lo 0-0 di Massafra non mette affatto in discussione le possibilità di promozione dei biancorossi, ampiamente primi in classifica, ma rinvia ancora l’appuntamento con la vittoria esterna, assente nel 2025. Non basta un secondo tempo in avanti alla squadra di Pasquale de Candia. Punto meritato dai padroni di casa, protagonisti di una prestazione assai concreta.

LE FORMAZIONI

4-3-3 per il Massafra: Malacari opta per il tridente Quazzico-Serafino-Russo, a Perrino le chiavi della mediana. Fabiano-D’Arcante la coppia centrale.

Barletta senza Pinto, Bernaola, Strambelli e Lobosco. Lattanzio è in panchina ma per onor di firma. In difesa il trio senior De Gol-Montrone-Giambuzzi, davanti la coppia Lopez-Scaringella. Corsie affidate a Turitto e Lavopa.

IL PRIMO TEMPO

3’20’’ BARLETTA Primo timido tentativo griffato Lavopa. Punizione a giro con il destro, blocca Pizzaleo;

10’55’’MASSAFRA Protesta per questo intervento di Bayo su Napolitano. L’arbitro Cacciapaglia Estrae il giallo.

19’50’’ BARLETTA guadagna lentamente metri la squadra di de Candia: su un cross da destra sin avventa Bayo, buoni i tempi ma la conclusione è imprecisa;

24’30’’ MASSAFRA La formazione di casa ci prova su questo piazzato conquistato da Serafino, trattenuto da Montrone. L’esecuzione di D’Arcante è fuori misura;

36’ MASSAFRA Accelerazione della squadra di casa, che sfiora il gol due volte in pochi secondi al 36’. Lopez salva così sul colpo di testa tentato da Napolitano, poi sul prosieguo dell’azione apre i piattone Secondo. Giambuzzi in area piccola respinge;

Tensione al fischio finale tra le panchine

IL SECONDO TEMPO

Decisamente più divertente il secondo tempo;

3’20’’ BARLETTA più deciso in avvio. Scaringella calcia dai 15 metri, bravo Pizzaleo a bloccare;

10’ BARLETTA Ben più evidente la chance sul destro di Lopez, servito da un cross di Turitto. Tocco di controbalzo, pallone alto dai cinque metri;

12’’ BARLETTA Parisi per Bayo, passaggio al 4-4-2

14’40’’ MASSAFRA Incursione da sinistra di Russo, Napolitano tenta il tap-in dai cinque metri, salva la difesa;

19’00’’ BARLETTA è ancora sul piede di Lopez l’occasione buona per il vantaggio Barletta. Sponda di Lopez, mancino volante del 9 e la parata di Pizzaleo è esaltante;

22’ GOL ANNULLATO BARLETTA uscita a vuoto di Pizzaleo, Scaringella tocca e Lopez corregge in porta ma è tutto fermo per posizione irregolare;

29’20’’ MASSAFRA è il Massafra a flirtare poi con il vantaggio: slalom di Amatulli, Pavone sfonda a destra e Russo è tenero nel calciare da ottima posizione. Massari neutralizza in due tempi;

37’15’’ MASSAFRA Russo è decisamente il più vivace nella squadra di casa: trova un pertugio tra le linee e prova il destro, alto di poco sulla traversa

38’05’’ BARLETTA Risposta immediata del Barletta: sponda di Lopez, tap-in da un metro di Scaringella, sul fondo;

42’30’’ MASSAFRA Russo spina nel fianco per la difesa del Barletta: parte alle spalle di Giambuzzi e sgasa a sinistra, il tentativo di pallonetto è però impreciso;

45’ BARLETTA Mariani per Giambuzzi, mancino dal limite e Pizzaleo salva in corner;

FULL TIME

Nel prossimo turno Barletta-Galatina e Bitonto-Massafra