Pubblicato sul portale istituzionale l’aggiornamento di “Scelti per voi”, la guida online riservata agli utenti della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta riguardante i libri recentemente inclusi nel catalogo. Le novità editoriali sono consultabili nell’area dedicata (https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/biblioteca/indexsc.htm), con le raffigurazioni delle copertine e le sinossi.

Pertinente sottolineare che “Scelti per voi” è una selezione rappresentativa dei continui aggiornamenti che incrementano la cospicua dotazione libraria del circuito bibliotecario cittadino. Altre nuovissime pubblicazioni, non incluse nella rubrica, sono a disposizione dell’utenza anche nella ex Cantina Sperimentale, a Palazzo San Domenico e nella sezione ragazzi.

Si ricordano in proposito tutti gli orari settimanali di apertura al pubblico.

Sede centrale della biblioteca “Loffredo”, nei locali del Castello: continuato dalle ore 8.30 alle 19, dal lunedì al venerdì.

Sede decentrata, presso il Parco dell’Umanità: dalle ore 16 alle 19, dal mercoledì al sabato. Domenica ore 10-13.

Biblioteca della ex Cantina sperimentale (palazzina Reichlin): dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, dal lunedì al venerdì.

Biblioteca generale centrale “Community Library”, presso Palazzo San Domenico: continuato dalle ore 9 alle 19, dal lunedì al venerdì. Il sabato dalle ore 9 alle 13.

Informazioni al numero 0883/578646.