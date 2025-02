Lunedì 3 febbraio, alle ore 10, presso la Cappella dell’Ospedale “Mons. Dimiccoli” di Barletta, si celebrerà la Santa Messa in occasione della festa di San Biagio, protettore dai mali della gola, cui seguirà benedizione con le candele della candelora officiata dal Vescovo Mons. L. D’Ascenzo.

Questa celebrazione è diventata una consuetudine che cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni ad avere una attenzione particolare nei confronti di coloro i quali vengono mutilati in quella che è una delle facoltà umane più importanti, la comunicazione verbale e fonatoria.

Si tratta di una ulteriore tappa che l’UOC di Otorinolaringoiatria di Barletta, diretta dal dott. Giuseppe Campobasso, compie nell’ottica di garantire quei diritti di cura e di attenzione alla salute che i viaggi della speranza spesso annientano ed umiliano, impoverendo il territorio di risorse e rendendo sempre più complessa la continuità assistenziale per quelli che intendono curarsi nel proprio territorio, con il conforto degli affetti familiari.

A tal proposito si sottolinea che nell’anno 2024 ad oggi l’equipe dell’Unità Operativa Complessa di Otorinolaringoiatria di Barletta ha eseguito circa 850 interventi chirurgici, dei quali 300 per pazienti affetti da neoplasie maligne della testa e del collo, con circa 60 interventi di chirurgia maggiore. In particolare sono stati effettuati circa 150 interventi di chirurgia laringea ed in una altissima percentuale di casi è stata consentita la conservazione della voce.