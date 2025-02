Nel Barletta che ha definitivamente messo in soffitta la possibilità di eguagliare il Monopoli dei record, con 102 punti nella stagione 2004/05, brilla la stellina di Michele Dicuonzo. Con il centro al Galatina il giovane attaccante classe 2006 ha toccato quota 5 gol in stagione tra campionato e Coppa Italia Dilettanti, Gioie personali unite agli assist vincenti per i compagni di squadre, giocate che l’hanno portato a scalare gerarchie nelle scelte di mister Pasquale De Candia.

In assenza di Strambelli, domenica scorsa nell’1-1 con il Galatina è toccato a Dicuonzo accendere la luce sulla trequarti. Una missione che, racconta il barlettano classe 2006, viene portata avanti seguendo l’ispirazione di un altro numero 10, quel Loiodice che oggi trascina il Casarano ai piani altissimi del girone H di Serie D.

Al Puttilli con il Galatina è arrivato il secondo pareggio di fila dopo quello con il Massafra, il quarto in sette partite di campionato nel 2025. Una frenata quasi fisiologica, in un’Eccellenza in cui le inseguitrici faticano a mettere pressione. Al Barletta per la promozione diretta assicurata mancano 14 punti nelle prossime 10 partite, un rush finale che avrà il via con la trasferta di domenica prossima a Racale.

Il servizio.