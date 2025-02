Proseguono i servizi straordinari disposti dal Questore della BAT per garantire maggiore sicurezza sul territorio. Negli ultimi giorni, la Polizia di Stato ha intensificato i controlli in diverse aree della sesta provincia pugliese, con un focus particolare sulla sicurezza stradale, la prevenzione del consumo di sostanze stupefacenti tra i minori e la verifica del rispetto delle normative da parte degli esercizi pubblici.

Gli agenti della Questura di Barletta-Andria-Trani, nell’ambito dell’operazione “Scuole Sicure”, hanno presidiato gli ingressi di alcuni istituti scolastici nei comuni di Trani, Canosa di Puglia e Andria, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la presenza di stupefacenti negli ambienti scolastici e nelle loro adiacenze.

Parallelamente, sono stati eseguiti numerosi posti di controllo sul territorio, che hanno portato all’identificazione di oltre 255 persone, di cui 62 con precedenti di polizia, e al fermo di 133 veicoli. Sono state inoltre contestate cinque violazioni al Codice della Strada. Nell’ambito di queste operazioni, la Polizia ha bloccato e denunciato tre soggetti – due italiani e uno straniero, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio – trovati in possesso di strumenti per lo scasso.

Le attività di controllo hanno riguardato anche gli esercizi commerciali. Gli specialisti della Divisione Polizia Amministrativa hanno ispezionato due attività di “Compro oro” a Barletta, riscontrando irregolarità nell’identificazione dei clienti, per le quali è stata elevata una sanzione di 308 euro. Ad Andria, invece, i controlli hanno interessato una sala giochi, all’interno della quale sono state identificate 11 persone, di cui 10 con precedenti penali. Al gestore dell’attività è stata contestata una violazione della legge regionale n. 43 del 2013 sul contrasto al gioco d’azzardo patologico (GAP), con una sanzione di 3.333 euro.

Le operazioni di controllo straordinario continueranno nelle prossime settimane per garantire la sicurezza e il rispetto della legalità sul territorio.