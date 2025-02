E’ fissata per il 20 febbraio la data di convocazione della conferenza di servizi che dovrà esprimersi sui procedimenti di rinnovo ed ampliamento della discarica di San Procopio, in prossimità del borgo di Montaltino, presentati dalla società Daisy Srl. Lo scorso luglio il Comune di Barletta, la Asl e l’Arpa rilasciarono un primo parere negativo mentre il Comitato Tecnico della Provincia si espresse a favore. Tra due settimane dovranno pronunciarsi nuovamente sulla base delle controdeduzioni presentate dall’azienda. Le associazioni ambientaliste si sono mobilitate più volte per ribadire il loro “no” all’ampliamento della discarica che comporterebbe l’utilizzo di una cava dismessa di 46.500 metri quadri per accogliere nuove tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi. Il Comitato che si oppone al progetto chiede che prima del 20 febbraio la politica torni a far sentire la sua voce a tutela di un territorio che rischia di vedere compromessa la propria vocazione agricola e paesaggistica.

Continua a far discutere la scelta del Comune di voler attendere l’autorizzazione della Procura per rendere pubblici i risultati delle analisi effettuate dall’Arpa sulle polveri rossastre che lo scorso 9 gennaio si depositarono nella zona industriale di via Trani. I dati sono in possesso della Polizia Locale e della Asl ma ancora sconosciuti alla città.

L’intervista ad Alessandro Zagaria (Comitato No Discarica).