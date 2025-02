Si è concluso, positivamente il ciclo di attività previste dal 3° bando DUC attraverso il convegno conclusivo, promosso dal D.U.C. di Barletta (Distretto Urbano del Commercio) “Barletta che verrà” – L’economia di prossimità ed il mercato Immobiliare urbano tra criticità e opportunità”, che ha visto un buon numero di presenze e la partecipazione qualificata della prof.ssa Calace, del Politecnico di Bari e del prof. Tamini, urbanista del Politecnico di Milano.

Altrettanto qualificati gli interventi, oltre ai saluti istituzionali, dell’avv. Giuseppe Dileo, che ha testimoniato la sua partecipazione sentita alle attività progettuali ed alla realizzazione concreta delle stesse e dei rappresentanti delle associazioni Immobiliari FIMAA e FIAIP, dott. Foresio e dott. di Toma.

Ha moderato con brillantezza il rappresentante, Presidente di Confcommercio Barletta, Ciccio di Venuto, componente del Direttivo del DUC insieme a Palmino Canfora, Presidente di Confesercenti provinciale B.A.T., lasciando le conclusioni al direttore Confesercenti e Manager del Distretto, dott. Landriscina che ha approfondito il percorso fin qui fatto, attraverso i fondi del 1° e 3° bando della regione Puglia, dal Distretto ed il Comune di Barletta; illustrato le attività svolte, gratuite per gli imprenditori, relative al 3° bando (Corsi di Inglese – Corso di Armocromia – Piattaforma in cui inserire le attività imprenditoriali barlettane e, attraverso essa, effettuare azioni di promozione e marketing del Sistema commerciale locale, in un’ottica di rete coordinata.

In questi mesi, inoltre, ci si è anche concentrati sull’aggiornamento del Documento Strategico del Commercio, mediante uno studio messo a disposizione gratuitamente dalla Confesercenti provinciale B.A.T., (si è anche descritta la possibilità di prevedere un Piano dei Chioschi, oltre ad affrontare le problematiche legate ai mercati, giornalieri e settimanale), non essendo inserito fra le attività previste dal bando, anticipando quanto previsto dall’appena emanato 4° bando da parte della Regione che prevede la possibilità di ricevere, attraverso il DUC, un contributo del 70% da utilizzarsi per una serie di attività, oltre alla redazione di un aggiornato Documento Strategico Commercio

L’obiettivo è di cercare di trovare soluzioni alla crisi crescente del commercio per rilanciare il commercio cittadino, in primis del centro storico, rispondendo alla domanda turistica e incrementando la stessa con un’idea di base che è quella di trovare, di concerto con l’Amministrazione Comunale, formule tese a incentivare l’apertura di nuove attività, supportare quelle esistenti, di diversa categoria merceologica rispetto a quelle della somministrazione di alimenti e bevande, già presenti in buon numero, per le quali è però necessario qualificarne l’offerta e di cercare di evitare i classici conflitti con i residenti.

Il convegno conclusivo dal titolo “Barletta che verrà”, celebratosi presso il Future Center, ha focalizzato le proprie attenzioni sul tema dell’economia di prossimità e del mercato immobiliare urbano tra criticità e opportunità.

Un focus sul tema sul tema del commercio nei centri storici, passando dalla valorizzazione degli stessi, sino a giungere alla possibilità di poter calmierare i prezzi dei canoni di locazione.

L’intento è quello di salvaguardare i negozi di vicinato e di tendere la mano al commercio locale. Nel corso dell’incontro, inoltre, è stato evidenziato come i Distretti possono rappresentare uno straordinario strumento di co-pianificazione del futuro del commercio di prossimità. Un’esperienza già ben riuscita in tanti altri importanti comuni d’Italia.

Il DUC è uno strumento, ideato e finanziato dalla Regione Puglia, finalizzato a rendere più efficiente e competitivo, dal punto di vista dello sviluppo economico e dell’occupazione, il sistema commerciale e turistico del territorio, attraverso una forte integrazione fra le politiche dei diversi soggetti, pubblici e privati, a vario titolo interessati.