Un vasto incendio si è sviluppato intorno alle 4:00 di questa notte nella parte esterna del ristorante Don Giovanni di Barletta, in via Michele Raffaele Mauro, di fronte al centro commerciale Ipercoop. Le fiamme, altissime, hanno annerito i balconi del palazzo sovrastante sino al terzo piano, danneggiando, tavolini, sedie e tende del dehor del locale. L’incendio, fortunatamente, non si è propagato all’interno del ristorante. Solo tanta paura per i residenti delle abitazioni i cui balconi sono stati raggiunti dalle fiamme. Immediata la segnalazione ai Vigili del Fuoco, intervenuti rapidamente sul posto con una squadra che ha estinto l’incendio prima che potesse provocare danni più rilevanti. Secondo quanto dichiarato dal titolare del ristorante, pare che le fiamme si siano sviluppate per un corto circuito originato dalle luci esterne del locale. In via Mauro sono intervenuti anche il personale della Polizia di Stato e i tecnici di Enel ed Italgas per mettere in sicurezza la zona.