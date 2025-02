A bordo di una Citroen C1 rubata stanotte si sono schiantati contro una T-Roc all’incrocio tra corso Garibaldi e via Geremia di Scanno. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di sabato 8 febbraio a Barletta, protagonisti due uomini di nazionalità straniera: il conducente è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate alla testa, il complice è stato fermato dalla Polizia dopo aver tentato invano di fare sparire delle bottiglie di alcolici che portava in auto. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i proprietari della Citroen C1 e la Polizia Locale.

