Anche nel fine settimana appena trascorso, il Comando Provinciale Carabinieri di Barletta Andria Trani ha impresso il massimo impulso all’attività preventiva predisponendo un controllo straordinario del territorio finalizzato al contrasto dei reati in genere con particolare attenzione alla diffusione delle sostanze stupefacenti.

I Carabinieri hanno eseguito molteplici posti di controllo lungo le principali direttrici stradali nei territori di Andria, Spinazzola, Barletta, Margherita di Savoia, Trani e Bisceglie procedendo all’identificazione di circa 350 persone e al controllo di 190 veicoli.

Nel corso delle suddette attività sono state elevate 25 sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della strada, ritirate sette patenti ad autisti indisciplinati e quattro carte di circolazione nonché sequestrati 3 veicoli per mancanza di requisiti per la circolazione.

Inoltre, sono state eseguite 22 perquisizioni personali e veicolari e al termine il bilancio è stato di 19 persone segnalate alla Prefettura di Barletta Andria Trani quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Non sono mancati anche i controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale nonché ai sorvegliati speciali di Pubblica Sicurezza.