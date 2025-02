“Il Coordinamento “Senza Barriere” di Barletta esprime il più vivo e profondo rammarico per l’ennesimo episodio di mancanza di rispetto e regole – scrive l’associazione barlettana che si occupa di combattere le barriere architettoniche in città – circa l’utilizzo di strutture, impianti e mezzi per l’accessibilità di cittadini con disabilità e persone con problemi di deambulazione. Quanto verificatosi giorni fa, cioè una moto filmata mentre entra nell’ascensore del sottopasso pedonale tra le vie Milano e Fracanzano, denota l’ennesimo atto di scarso civismo, inciviltà, ignoranza, mancanza di cultura ed educazione imperante in città. Mentre ogni giorno si è impegnati a rivendicare il diritto all’integrazione sociale e partecipazione pubblica ci si deve scontrare con una realtà che trasgredisce e calpesta ogni regola tesa a normalizzare la vita di cittadini con difficoltà motorie.

Uno stato di cose che offende non solo le persone con disabilità ma le istituzioni impegnate a trovare rimedi e soluzioni alle varie problematiche di accessibilità e partecipazione alla vita collettiva di tutti i cittadini in maniera indistinta. Peraltro non ci si rende conto che il mancato rispetto dei divieti e delle regole, circa l’utilizzo degli impianti e strutture in questione, è concausa di danni e disfunzioni che si riverberano non solo su una categoria di persone, ma sulle tasche del civico bilancio e dei cittadini che pagano le tasse. L’appello che rivolgiamo all’intera amministrazione comunale di provvedere a promuovere una campagna di sensibilizzazione al rispetto delle strutture e spazi riservati per l’accessibilità delle persone con disabilità e cittadini con momentanei problemi motori e di deambulazione.

Entrando nell’ambito dell’opera di rimozione e abbattimento delle barriere architettoniche, il Coordinamento “Senza Barriere” di Barletta rinnova l’invito all’Amministrazione comunale non solo a perseguire l’opera di sistemazione di scivoli e rampe dei marciapiedi e dei luoghi pubblici, ma di intervenire su quei casi e situazioni che da tempo sono in attesa di completamento, sistemazione, funzionamento e fruizione. Inoltre si chiede di intervenire presso gli enti di competenza sulla vergognosa situazione della stazione centrale dove ancora non sono attivi gli ascensori per consentire a disabili e anziani il transito nel sottopasso pedonale e passaggio da un binario all’altro. Giova ricordare che gli ascensori della stazione ferroviaria centrale unitamente al collegamento con la stazione Bari Nord sono uno snodo di collegamento di vitale importanza per l’attraverso accessibile a tutti dal centro alla periferia e viceversa.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Coordinamento Senza Barriere di Barletta riafferma il proprio impegno ad attivarsi e contribuire con spirito costruttivo e risolutivo sulla problematica delle barriere architettoniche, finalizzata alla partecipazione e all’integrazione sociale nella vita collettiva di tutti i disabili, ribadendo la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni preposte, in particolare con l’Amministrazione comunale”.