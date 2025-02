Torna “Lynch Experience” al Politeama Paolillo di Barletta: minirassegna per rendere omaggio alla genialità del pluripremiato regista statunitense scomparso lo scorso 15 gennaio. Quattro eventi ogni lunedì di febbraio con proiezioni di celebri film in versione originale sottotitolata e restaurata in 4K.

Dopo “The Elephant Man”, ecco il 10 febbraio “Strade perdute” (ore 21.00) un thriller drammatico, grottesco, complesso, il film più sofferto e instabile di Lynch. Scintillante e dark, impaginato come un catalogo di moda, è attraversato da ogni tipo di paradosso logico, da situazioni esasperate che lasciano un malessere gravoso, da narrazioni che si avvitano dentro una spirale inspiegabile. Scritto e diretto dal regista insieme a Barry Gifford, uscito nel 1997, “Strade perdute” è una storia criminale inquadrabile nell’ambito del noir moderno, connotata, tuttavia, da immaginario e tematiche surreali. La colonna sonora originale è firmata da Angelo Badalamenti.

Grazie al progetto di distribuzione della Cineteca di Bologna tornano in sala dei capolavori che onorano la grandezza di David Linch, artista eclettico, descritto da The Guardian come “il regista più importante di quest’epoca”, mentre AllMovie l’ha definito “l’uomo del Rinascimento del Cinema moderno americano”. Lynch ha ricevuto 3 nomination al Premio Oscar per la regia (The Elephant Man, Velluto blu e Mulholland drive), la Palma d’oro al Festival di Cannes 1990 (Cuore selvaggio), il Prix de la mise en scène (2001 Mulholland drive) e il Leone d’oro alla carriera nel 2006 durante la 63^ Mostra internazionale d’arte di Venezia, in occasione dell’anteprima mondiale di Inland Empire – L’impero della mente, nella sezione fuori concorso; Premio César 1982 Miglior film straniero The Elephant Man; Premio César 2002 Miglior film straniero Mulholland drive. Nel 2019 gli è stato consegnato l’Oscar alla carriera.

Prossimi appuntamenti di “Lynch Experience” al Politeama Paolillo: “Una storia vera” (17 febbraio) e “Mulholland drive” (24 febbraio).