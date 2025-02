“Barletta è assente alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’amministrazione di centrodestra, impegnata a discutere di poltrone, si permette il lusso di snobbare una vetrina importantissima per la promozione della nostra città”. Così la capogruppo del Partito Democratico Rosa Cascella e i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“Appena un anno fa – affermano i dem – il sindaco, con al fianco un consigliere regionale convertito al centrodestra, era ritratto sorridente in una foto alla Bit. Entrambi, con i soliti toni trionfalistici, parlavano di squadra che ha cura del territorio. A quanto pare, un anno dopo, qualcosa è cambiato visto e considerato che abbiamo appreso dal sito della Regione Puglia e di Puglia Promozione che il comune di Barletta non è presente a Milano. Quella squadra, evidentemente, deve essersi distratta dalla cura del territorio e concentrata su altri interessi”.

“Questa assenza – aggiungono i dem – della quale al momento non è dato conoscere i motivi, ci sorprende e non poco. Tra dicembre e gennaio, infatti, la commissione Attività Produttive si è riunita ben 4 volte con la presenza dell’assessore Cilli e delle associazioni di categoria al fine di elaborare proposte per migliorare l’offerta da presentare alla Bit. L’assenza alla fiera di promozione del turismo ha reso inutile quel lavoro e le commissioni si sono ridotte a spreco di denaro pubblico”.

“Forse, come spesso accade, Cannito e i suoi pensavano che questa ennesima mancanza passasse in sordina, ma si sbagliavano. Il nostro timore, più o meno fondato – concludono i dem – è che il sindaco e i suoi a Milano non ci siano andati perché impegnati a risolvere la questione per loro più importante: quella di trovare il modo di rimanere incollati alle proprie comode poltrone”.