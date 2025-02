Altra prova di forza per l’Audace Barletta nel campionato di Promozione, guidato dai biancorossi con 10 punti di vantaggio sulla Virtus Mola. Nella ventiduesima giornata, Vicedomini e compagni sono riusciti a imporsi con un netto 0-6 sul campo del Capurso. Dopo il pareggio della scorsa domenica, i biancorossi hanno ritrovato la via del successo in maniera convincente, rifilando sei reti alla formazione di medio-bassa classifica. Questa vittoria rappresenta il 20° successo in campionato per l’Audace Barletta e l’11ª partita terminata con la porta inviolata, un dato che sottolinea la solidità difensiva della squadra.

La partita, giocata al Comunale “Dell’Amicizia”, è stata dominata fin dall’inizio dai ragazzi di mister Maffucci. Al 4° minuto, Lorusso ha aperto le marcature trasformando un rigore concesso per un fallo su Martinez in area di rigore. Il bomber biancorosso ha dedicato il gol al fratello Giuseppe, scomparso pochi giorni prima. Al 24°, Telera ha raddoppiato il vantaggio sfruttando un cross di Martinez e superando il portiere di casa.

Nella ripresa, l’Audace Barletta ha continuato a macinare gol. Al 4° minuto del secondo tempo, Vicedomini ha segnato il terzo gol su rigore. Al 60°, Lorusso ha realizzato la sua doppietta, servito in area da un colpo di testa di Morra, con un tiro imprendibile per l’estremo difensore barese. Cinque minuti dopo, Dibari ha trovato il gol su un assist di Martinez, spingendo in rete da distanza ravvicinata. Infine, al 87°, sempre Dibari ha siglato la sesta rete di testa, ancora una volta su assist di Martinez, chiudendo la partita con un perentorio 6-0.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto Nunzia Filannino