Nel pomeriggio di ieri, una delegazione del Comitato 10 Febbraio, insieme ai cittadini, si è recata in Via Manfredi, dove è stata deposta una corona di fiori per ricordare i martiri delle Foibe. Diversi nostri concittadini furono vittime di questo massacro e vennero infoibati.

Successivamente, durante l’esodo giuliano-dalmata, la città di Barletta accolse gli esuli che si ritrovarono senza una casa.

Un gesto, il nostro, volto a rinnovare la memoria di uno dei momenti più tragici della storia nazionale, che continua a essere negato e oscurato da chi persevera nello smentire un abominio quale furono le foibe.

Tra il 1943 e il 1947 circa 10.000 italiani furono barbaramente massacrati, torturati e gettati vivi o morti in cavità carsiche, chiamate foibe, dai partigiani di Tito.

Ricordare è un dovere.