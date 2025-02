Blitz della Capitaneria di Porto di Barletta nella lotta contro la pesca illegale. Questa mattina, durante un’ispezione di routine in una via cittadina, il personale della Guardia Costiera, coordinato dal Centro di Controllo Area Pesca (C.C.A.P.) della Direzione Marittima di Bari, ha sequestrato un quantitativo di novellame di alici, noto come “bianchetto”, la cui pesca, detenzione e commercializzazione sono vietate dalla normativa vigente.

Il prodotto ittico è stato immediatamente posto sotto sequestro e successivamente distrutto, come previsto dalle disposizioni di legge. Il responsabile della detenzione del pescato, un uomo di Barletta già noto per violazioni simili, è stato sanzionato con una multa amministrativa.

L’operazione si inserisce in una più ampia strategia di controlli periodici da parte delle autorità marittime per tutelare le risorse biologiche marine e garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici destinati ai consumatori. Il monitoraggio della filiera della pesca resta una priorità per contrastare il commercio illecito di specie protette e prevenire danni all’ecosistema marino.