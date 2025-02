Un gol all’alba e uno al tramonto del match. Il Barletta supera per 2-0 il Santa Maria Cilento all’esordio nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Al Puttilli decide un cucchiaio di Strambelli su calcio di rigore dopo due minuti. Tre punti nel triangolare che include anche i lucani del San Cataldo, avversari dei biancorossi in trasferta tra due settimane.

LE FORMAZIONI

De Candia perde Mariani alla vigilia: dentro Leone a centrocampo. Torna Strambelli dal 1’ nel tridente completato da Lopez e Lattanzio. Fasce affidate a Giambuzzi e Lavopa.

Santa Maria Cilento disposto con il 5-3-2: a Di Giacomo e Chkour il compito di portare pericoli dalle parti di Staropoli.

1’ BARLETTA al primo affondo il Barletta passa: Lopez semina Romanelli, impatto tra i due in area e per l’arbitro Pellegrino è rigore. Dal dischetto ci va Strambelli: cucchiaio delicatissimo, Bolzone abbocca in pieno e il Barletta è in vantaggio. Festa per il fantasista barese, in gol al rientro dopo tre settimane di assenza;

7’ SANTA MARIA CILENTO si fa male Di Giacomo, dentro Navarrete;

12’ BARLETTA Monologo della squadra di Pasquale de Candia in avvio. Lattanzio va in fuga a sinistra e calcia, Volzone para ma è tutto fermo per offside.

16’ SANTA MARIA CILENTO che prende coraggio e ci prova con Navarrete: controllo e girata in area, esterno della rete;

18’ BARLETTA azione convulsa dopo un corner, Lobosco rovescia e Strambelli prova a estrarre un’altra perla preziosa dalla sua collana di giocate: piattone al volo, palo sfiorato;

37’ BARLETTA che mette le tende nella metà campo ospite e assedia il Santa Maria Cilento sulla fascia sinistra: Lavopa disegna una traiettoria velenosa, Giambuzzi stacca in anticipo sul secondo palo. Palo di sostegno della rete;

IL SECONDO TEMPO

1’ BARLETTA si riparte con un duro intervento ai danni di Strambelli: il fantasista resta a terra per un paio di minuti poi sarà in grado di riprendere. Sarà un leitmotiv della ripresa per il Santa Mairia;

13’ BARLETTA ritmi più lenti per la squadra di casa nella seconda parte: prova a scuotere il torpore generale Giambuzzi, punizione a giro con il destro che sfiora il palo;

20’ BARLETTA non ha i tempi giusti Lavopa quando Strambelli lo pesca in area. Il numero 7 preferisce stringere sul destro invece di calciare a rete e l’azione sfuma;

27’ BARLETTA Scaringella per Lopez

28’ BARLETTA Bella combinazione che porta al tiro Lattanzio. Sinistro dal limite, Volzone è bravo ad arginare sul primo palo;

29’ BARLETTA Ci riprova un minuto dopo Lattanzio. Va più in alto di tutti sull’invito di Lavopa dalla bandierina ma il suo stacco non trova la porta;

34’ BARLETTA Applausi per Strambelli, sostituito da Turitto;

49’ BARLETTA Il finale scivola via senza particolari emozioni. Il Barletta non preme sull’acceleratore ma il bis è in coda. Ripartenza organizzata da Leone, che invita Lattanzio in posizione regolare. Invito per Bernaola, che tutto solo davanti a Volzone lo batte. 2-0 e festa al Puttilli. Per blindare i quarti di finale il Barletta dovrà attendere la sfida con il San Cataldo, che nel mezzo farà visita al Santa Maria Cilento nel prossimo turno del triangolare. Domenica prossima per i biancorossi sarà tempo di provare a fare altri tre passi verso la promozione in Serie D: alle 15 sarà trasferta sul campo del Foggia Incedit.

IL TABELLINO DI BARLETTA-SANTA MARIA CILENTO 2-0:

BARLETTA (3-4-1-2): Staropoli; De Gol, Montrone, Lobosco; Giambuzzi, Leone, Bernaola, Lavopa; Strambelli (33’ st Turitto), Lopez (27’ st Scaringella); Lattanzio. A disposizione: Massari,, Bayo, Dicuonzo, Rotondo, Belladonna, Casella, Parisi. Allenatore: De Candia.

SANTA MARIA CILENTO (5-3-2): Volzone; De Cono, Romanelli (39’ st Lembo), Cuomo, Bisceglia, Ligorio; D’Auria, Lopetrone (35’ st Ciornei), Formisano; Chkour (43’ st Lebro), Di Giacomo (7’ pt Navarrete). A disposizione: Lettieri, Siciliano, Santoro, Salvano, Salim, Ribero. Allenatore: De Felice.

RETI: 2’ pt rig. Strambelli, 49’ st Bernaola.

ARBITRO: Pellegrino di Teramo

ASSISTENTE 1: Di Leo di Policoro

ASSISTENTE 2: Marvulli di Matera

IV UFFICIALE: Petraglione di Termoli

NOTE. Angoli: 6-0. Ammoniti: 13’ st Bisceglia (S), 43’ st Ligorio (S). Recupero: 3’- 5’.