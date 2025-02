Una nuova articolata iniziativa della biblioteca comunale “S.Loffredo” di Barletta è ai nastri di partenza.

Si tratta di “Ci vediamo in biblioteca” che prevede nel suo programma letture, laboratori a tema, workshop e presentazioni di libri.

Gli appuntamenti si susseguiranno non solo nella location centrale del Castello ma anche in tutte le sedi decentrate del sistema bibliotecario cittadino al fine di favorire la partecipazione dei cittadini residenti in ogni quartiere.

“Ci vediamo in biblioteca” costituisce una nutrita anticipazione del “Maggio dei libri”, atteso appuntamento culturale, che quest’anno giungerà alla quindicesima edizione.

Il primo incontro è previsto Giovedì 20 febbraio. Il programma si concluderà Mercoledì 23 Aprile.

PROGRAMMA:

FEBBRAIO

“A Carnevale ogni libro vale!” – Età 5-10 anni.

Letture e laboratorio.

Giovedì 20 febbraio, alle ore 17:00, presso sala ragazzi della biblioteca di Palazzo san Domenico

Sabato 22 febbraio, alle ore 17:00, presso biblioteca per ragazzi “Aylan Kurdi” di Parco dell’Umanità.

Prenotazione obbligatoria

MARZO

“Coccole in biblioteca: laboratorio per genitori e bambini” Età 0-3 anni

Un’ esperienza magica e coinvolgente pensata per mamme e bambini, dove fantasia e creatività si incontrano nel cuore della biblioteca.

Giovedì 6 Marzo, alle ore 17:00, presso la sala bebè della biblioteca di Palazzo San Domenico.

Prenotazione obbligatoria

“Libri di-vini”

Presentazione del libro “Il viaggio servito. Passo dopo passo” di Nicola Allegretti e Raffaella Fanelli con degustazione di vini a cura del Ristorante “Twine” di Barletta.

Sabato 15 Marzo alle ore 17:30 presso la Biblioteca Ex Cantina Sperimentale di Viale Marconi

Ingresso libero

“Festa del papà!” – Età 4-7 anni.

Letture e laboratorio a tema.

Mercoledì 19 Marzo, alle ore 17:00, presso la biblioteca per ragazzi “Aylan Kurdi” di Parco dell’Umanità

Prenotazione obbligatoria

“Una primavera di libri” – Età 6- 11 anni.

Letture e laboratorio.

Venerdì 21 Marzo, alle ore 17:00, presso la sala ragazzi della Biblioteca di Palazzo San Domenico.

Prenotazione obbligatoria

“Il linguaggio del bambino”

Workshop con la logopedista Monica Languino.

L’incontro è rivolto a famiglie e genitori che vogliono conoscere come comunica il proprio figlio e scoprire come migliorarsi per aiutare il proprio bambino a parlare.

Sabato 29 Marzo, alle ore 17:00, presso la sezione ragazzi della Biblioteca di Palazzo San Domenico

Ingresso libero

“LibrArte” – Età 5 – 8 anni.

Letture e laboratorio.

Sabato 5 Aprile, alle ore 17:00, presso la biblioteca per ragazzi “Aylan Kurdi” di Parco dell’Umanità.

Prenotazione obbligatoria

“Coccole in biblioteca: laboratorio per genitori e bambini” Età 0-3 anni Un’ esperienza magica e coinvolgente pensata per mamme e bambini, dove fantasia e creatività si incontrano nel cuore della biblioteca.

Giovedì 10 Aprile, alle ore 17:00, presso la sala bebè della biblioteca di Palazzo San Domenico.

Prenotazione obbligatoria

“In Biblioteca con Gusto: mangia bene, vivi meglio”

Workshop con la nutrizionista Roberta Garzillo.

Unisciti a noi in un’avventura divertente ed educativa per bambini, alla scoperta di come il cibo ci aiuti a crescere forti e sani! Con il supporto della nutrizionista, i bambini avranno l’opportunità di esplorare il mondo della nutrizione, imparando a conoscere i cibi e i loro benefici attraverso attività interattive, giochi e preparazioni pratiche.

Sabato 12 Aprile, alle ore 17:00, presso la Biblioteca Ex Cantina Sperimentale di Viale Marconi.

Prenotazione obbligatoria

“Letture di Pasqua” – Età 4 – 7 anni.

Letture e laboratorio.

Venerdì 18 Aprile, alle ore 17:00, presso la sala ragazzi della Biblioteca di Palazzo San Domenico.

Sabato 19 Aprile, ore 17:00, presso la biblioteca per ragazzi “Aylan Kurdi” di Parco dell’Umanità

Prenotazione obbligatoria

“Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore 2025”

Età 8-14 anni

Celebra con noi la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore in un evento speciale dedicato ai più giovani! Incontrerai un illustratore Andrea Alemanno che ci guiderà nel magico mondo delle immagini che accompagnano le storie.

Mercoledì 23 Aprile alle ore 17,00, presso la sala conferenze della Biblioteca di Palazzo San Domenico.

Prenotazione obbligatoria

Info: [email protected]

