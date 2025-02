Coppa Italia Dilettanti fase nazionale al via. Dopo aver primeggiato nella rassegna regionale ed essere ormai a soli sette punti da un meritatissimo ritorno in Serie D, il Barletta sarà chiamato nella giornata del 12 febbraio alla sfida con il Santa Maria Cilento (vittoriosi nella Coppa Italia Campania con il Nola), nella prima giornata del triangolare completato dal San Cataldo.

Un match che rievoca recenti ricordi, visto che le squadre si sono affrontate già nella stagione 2023/2024 in Serie D: 2-1 al ”Puttilli” dopo un rigore trasformato da Di Piazza e mille polemiche, uno scialbo 0-0 accolto tra non pochi malumori a Santa Maria di Castellabate. Il Santa Maria, ottavo nel girone B di Eccellenza campana, punta a ben figurare nella manifestazione nazionale per tenere aperte le possibilità promozione. Il Barletta, dal canto suo, pur avendo pressocché archiviato il discorso campionato, ha voglia di arrivare sino in fondo in Coppa, cercando di bissare lo storico ”triplete” di tre anni fa. E’ dello stesso avviso il tecnico dei biancorossi Pasquale De Candia, che non ha nascosto le sue alte aspettative per la gara di domani: ”E’ una gara che dobbiamo approcciare nel modo migliore-ha detto in conferenza-e che ci vedrà opposti a una squadra insidiosa. E’ stimolante fare questo tipo di tornei e noi ci teniamo a giocarci tutte le nostre carte, pur sapendo che non sarà semplice”.

Prove di formazione che potrebbe riservare alcune novità, vista la possibilità di schierare un ipotetico undici di soli giocatori over. In porta ci sarà Staropoli, mentre la linea difensiva sarà composta da De Gol, Montrone e Lobosco. A centrocampo, Bayo-Bernaola in mediana, coadiuvati da Turitto e Lavopa sulle fasce. Attacco a tre con il rientrante Strambelli e Rotondo che supporteranno l’unica punta Scaringella. Regolamento: in caso di successo, il Barletta riposerebbe mercoledì prossimo e affronterebbe il San Cataldo in trasferta nell’ultima giornata del triangolare. Con un pari o una sconfitta invece, biancorossi nuovamente in campo il 19 febbraio in terra lucana. La squadra che totalizza più punti (in caso di parità si prenderanno come criteri gli scontri diretti ed eventuale differenza reti ndr) accede ai quarti di finale.

A cura di Giacomo Colaprice