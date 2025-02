”Proprio per questo esprimiamo il nostro disappunto per gli aumenti che arrivano in un quadro che vede mancanza di servizi, gestione inefficiente e, a differenza di quanto avviene in altre città,anche mancati investimenti. Eppure le fonti da dove attingere i fondi sono: il credito sportivo, il Pnrr, bandi da intercettare”.

“Tutte queste mancanze, l’incuria, la negligenza, la cattiva gestione, fanno si che le opportunità per i bambini e i ragazzi di praticare sport sono sempre meno, poche e ridicole. Se non si crede nello sport basta dirlo. Gli eventi sportivi sono una realtà, il vivere lo sport è un’altra. C’è poca comunicazione tra questa politica, lo sport ed il sociale. Pur rimanendo scettici chiediamo un impegno serio, un cambio di marcia rispetto a scelte alquanto discutibili e prive di approfondimenti ed oculatezza. Con il coinvolgimento delle associazioni nelle decisioni ci sarebbe un grande risparmio per le casse comunali e si eviterebbero errori progettuali come quelli del Simone. La politica provi ad ascoltarci”.