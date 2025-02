Nel 2021 firmarono in migliaia una petizione per scongiurare la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti. Sono gli stessi cittadini che oggi si trovano a dover fare i conti con l’ombra di una cementificazione ben più impattante: qui, nell’area verde compresa tra via Palmitessa e via Leonardo da Vinci, alla periferia di Barletta, potrebbero presto iniziare i lavori per la costruzione di tre edifici di 8 piani, in una conformazione a ferro di cavallo, come da programma di un vecchio contratto di quartiere risalente al 2004. Dal Comune fanno sapere che nessun permesso è stato ancora concesso e che le operazioni di movimentazione del terreno eseguite in questi giorni sono solo di pulizia dell’area. Rassicurazioni che non sono servite a tranquillizzare i residenti.

Questa mattina operai al lavoro per sistemare il marciapiede danneggiato dal passaggio di camion e mezzi pesanti diretti nel cantiere. Intanto, i residenti delle abitazioni che rischiano di essere oscurate dalla nuova costruzione hanno scelto di adire le vie legali per tutelare la vivibilità della zona.

Il servizio.