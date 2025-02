“Le dichiarazioni di Forza Italia e Barletta al Centro sulla volontà di non votare il bilancio di previsione 2025 – questa la nota dei consiglieri di Coalizione Civica Carmine Doronzo e Michela Diviccaro sull’ultimo scambio di comunicati del centrodestra – confermano ciò che era ormai evidente: questa amministrazione è giunta al capolinea. Se l’intenzione sarà confermata, il Comune sarà commissariato per un anno e mezzo- cioè fino alla primavera 2026- certificando il fallimento di un centrodestra diviso e incapace di governare.

A nulla servono le tardive richieste di confronto che giungono dai partiti fedeli al sindaco.

Non possono farci bere la favoletta che, in questa storia, esistano buoni e cattivi, con qualcuno che sarebbe disinteressato a poltrone e altri ruoli di potere. Tutti i soggetti coinvolti hanno enormi responsabilità, perché ciascuno dei partiti della destra, a turno, si è reso protagonista dello stallo amministrativo che blocca la città.

La coalizione di Cannito, che prometteva di “liberare la città”, l’ha invece bloccata con le stesse logiche del passato: ricatti, veti incrociati e un’incessante lotta per poltrone e incarichi. Se l’ennesima spaccatura in seno alla maggioranza non è solo un pretesto per rilanciare trattative dietro le quinte, è chiaro che l’esperienza amministrativa del “Cannito bis” si è sostanzialmente conclusa. Il Sindaco non ha più i numeri necessari per governare.

Di fronte a questa situazione serve coerenza. Se la scelta di non approvare il bilancio nasce da reali motivazioni politiche e non da tatticismi legati a lotte di potere, allora l’unica strada è porre fine subito alla consiliatura con dimissioni contestuali. Solo così si potrà evitare un lungo periodo di paralisi e ridare voce alla cittadinanza già nella prossima primavera. Aspettare il voto sul bilancio per far cadere l’amministrazione significherebbe condannare la città a oltre un anno di commissariamento. Chi ha davvero a cuore Barletta deve assumersi la responsabilità delle proprie scelte ora, senza giochi di palazzo né temporeggiamenti strategici.

Barletta merita un’amministrazione responsabile, non gli equilibristi della politica. Forza Italia e Barletta al Centro abbiano il coraggio di trarre le conseguenze delle loro dichiarazioni e di chiudere definitivamente questa consiliatura, restituendo la parola all’elettorato prima che sia troppo tardi”.