Allestito dall’Amministrazione comunale il programma delle celebrazioni per il 522° Anniversario della Disfida di Barletta.

Le attività prendono l’avvio Giovedì 13 febbraio con l’ingresso gratuito ai beni culturali Palazzo Della Marra, Castello, Cantina della Sfida.

Alle Ore 17,00 presso la Sala Conferenze di Palazzo San Domenico si terrà l’incontro pubblico per il 60° anniversario della prima rievocazione della Disfida. Dialogo con Michele Grimaldi, già Direttore dell’Archivio di Stato, e il giornalista Nino Vinella. A cura di Archeoclub d’Italia APS

Dal 13 febbraio fino a Sabato 22, presso il Chiostro di Palazzo San Domenico, sarà possibile visitare la mostra documentaria sulla Disfida di Barletta, curata dalla Biblioteca Comunale “S. Loffredo”, LA DISFIDA NEI LIBRI

(13 e 14 febbraio dalle ore 9:00 alle ore19:00; 15 e 16 febbraio dalle ore 9:00 alle13:00, dalle17:00 alle 20:00; dal 17 al 21 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 19:00; il 22 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00).

Info:0883-300577

Il 15 e 16 febbraio sarà possibile accedere ai beni culturali Palazzo Della Marra, Castello, Cantina della Sfida (costo del biglietto €1,00)

con visite guidate su prenotazione in collaborazione con le Associazioni ArcheoBarletta, Centro Turistico Giovanile “Leontine”, Dida, The Walkers, Virgilio:

15 febbraio ore 16:30, 17:15, 18:00, 18:45.

16 febbraio mattina ore 10:00, 11:00, 12:00 – pomeriggio ore 17:00, 18:00, 19:00.

Prenotazioni: Infopoint Turistico tel.0883 331331 [email protected]

Il 16 febbraio con inizio alle 10,30, presso il Parco dell’Umanità si terrà la DISFIDA SENZA BARRIERE, momento di animazione per bambini e giochi rinascimentali a cura dell’Associazione Teatro Nuovo. In contemporanea un altro momento di divertimento per i più piccoli si svolgerà in Corso Vittorio Emanuele con LA DISFIDA IN GIOCO a cura di Pippo Party.

Così il Sindaco Cosimo Cannito e l’Assessore Oronzo Cilli: “L’anniversario della Disfida è un momento di storia e tradizione rappresentativo dell’identità locale. Il programma allestito per Febbraio 2025 è distribuito nell’arco di tre giorni e punta a coinvolgere i barlettani e il territorio, con l’ambizione di richiamare l’interesse delle generazioni più giovani per le quali il celebre episodio cinquecentesco è sempre fonte di grande curiosità e interesse.

Abbiamo dato spazio, nella fase organizzativa, alla creatività delle associazioni e degli operatori culturali per attribuire alle manifestazioni un forte richiamo popolare nel rispetto del valore che la Disfida rappresenta da sempre.

Parallelamente, abbiamo voluto ridestare l’attenzione verso il patrimonio storico, artistico e culturale della città, affinché questi giorni offrano la massima visibilità e centralità per Barletta nella consueta atmosfera scenografica rinascimentale.

Questo avvenimento occupa una collocazione di riguardo nel circuito della promozione turistica del Mezzogiorno italiano e noi dobbiamo fare tutto quanto è nelle nostre possibilità per incrementarne il prestigio.

La Disfida resterà sempre patrimonio della città ed è nostro compito istituzionale onorarla in modo appropriato e rispondente alle attese della comunità, che riconosce la grande cifra simbolica di questo grande evento.”