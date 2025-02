Ha minacciato con un coltello la cassiera facendosi consegnare le poche banconote presenti in quel momento in cassa. Stamane, intorno alle 10.30, un uomo a volto coperto ha fatto irruzione in un supermercato in via Don Michele Tatò.

Dopo essersi fatto consegnare il denaro, il malvivente è fuggito a piedi facendo perdere le proprie tracce. Sul luogo della rapina sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza del supermercato e della zona per tentare di individuare il responsabile.