Furio Durando e Giovanni Petta, due provenienze geografiche diverse, ma una comune passione per la poesia che li ha fatti conoscere e li ha resi amici, presenteranno venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 19:00, nei locali della Libreria Einaudi, in Corso Garibaldi, 129 a Barletta, le loro raccolte poetiche.

Furio Durando, milanese d’origine, toscano d’adozione, archeologo grecista di formazione, storico dell’arte, insegnante per oltre trenta anni nei licei toscani, ora ricercatore universitario, autore di innumerevoli pubblicazioni in campo archeologico, presenterà la sua raccolta d’esordio in campo poetico, Di mare e di memoria (Bertoni editore, 2023), componimenti in versi liberi scritti tra il 1976 e il 2022 e legati, come ci suggerisce il titolo, a due motivi dominanti: il mare, luogo di ambientazione di molte sue poesie, al quale il poeta tende appena possibile a ricongiungersi per un richiamo quasi ancestrale, e la memoria, incessantemente recuperata attraverso la forma diaristica che la raccolta presenta. Il prof. Durando, per i suoi versi, è risultato vincitore della Biennale di Poesia di Amelia e finalista del Premio Internazionale Mario Luzi a Roma.

Giovanni Petta, molisano, allievo di Mogol e Alessandro Fo, autore di romanzi e numerose raccolte di poesie, come “Millennio a venire” (1998), “A” (2016), ‘Arcobaleni a volte”(2023), docente di lettere, conduttore di “In diagonale”, un programma in podcast, di atletica del pensiero sulla contemporaneità, presenterà UNDICI (Bertoni, 2024) , una raccolta che è un omaggio all’endecasillabo, il verso cruciale della tradizione poetica italiana e del ‘pensare liricamente’. Il prof. Petta è risultato vincitore del Premio Poesia Trasimeno 2024.

Dialoga con gli autori Angela Doriana Di Liddo, docente di lettere classiche e appassionata di poesia.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.