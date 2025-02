“Quando abbiamo parlato di bilancio pastrocchio e di aumenti di tariffe, qualche buontempone della politica cittadina ci ha tacciato di volere poltrone – questa la nota diffusa dal gruppo consiliare di Forza Italia rappresentata dal capogruppo Antonio Comitangelo, e Barletta al Centro rappresentata dal capogruppo Flavio Basile ormai all’opposizione di questa Amministrazione comunale – mentre altri hanno detto pubblicamente che gli aumenti erano falsi. Adesso, dopo il grido di dolore delle società sportive e del Barletta calcio, è chiaro a tutti chi mente e chi è abbarbicato alle poltrone? È chiaro a tutti che l’Amministrazione comunale è composta da molti assessori incapaci e distanti dalle necessità reali dei barlettani? Noi siamo contrari agli aumenti, non li abbiamo votati in Giunta, non essendo rappresentati, e non li voteremo in Consiglio comunale.

Va sottolineato come lo sport nella nostra città sia vivo e vitale esclusivamente grazie all’impegno instancabile e alla passione delle associazioni e società sportive, che ogni giorno si battono per mantenere attive le loro realtà nonostante le scelte discutibili dell’amministrazione, che sembrano voler ostacolare anziché sostenere questo prezioso tessuto sociale.

Riteniamo, inoltre, che l’Assessore Degennaro non dovrebbe organizzare incontri riparatori dopo aver creato i danni, ma dovrebbe prevenirli. Per questo, alla prossima riunione, come consuetudine indetta a posteriori, o si impegna ad eliminare questi aumenti/raddoppi oppure farebbe bene a dimettersi, perché di lui in città ricordano solo monologhi, autocelebrazioni e tante chiacchiere, ma fatti zero”!