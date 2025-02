Da martedì 18 febbraio inizieranno in Via Vitrani i lavori di abbattimento di venti olmi ammalorati che costituiscono un rischio per la pubblica incolumità .

Gli alberi eliminati saranno sostituiti da altrettanti esemplari di tipo Ligustrum che saranno piantumati non appena i vivai incaricati provvederanno alla fornitura.