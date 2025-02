“Anche quest’ anno, i canottieri della Lega Navale Italiana – si legge sui canali social dell’associazione che ha anche sede a Barletta – in evidenza nella premiazione del Comitato Regionale FIC di Puglia e Basilicata, degli atleti messisi in luce per i risultati conseguiti nella stagione agonistica 2024. Maria Lanciano e Azzurra Severini vincitrici di medaglia ai campionati europei di Beach Sprint di Danzica, Barbara Cilli, Maria Laura Pinto, Alessio Verdi, Adriana Vurro e Viviana Vurro con la conquista delle medaglie ai campionati italiani di Beach Sprint, Giorgia Doronzo e Federica Fiorella salite sul podio con gli equipaggi rappresentativi della regione Puglia, hanno ricevuto dalle mani del presidente del Comitato Regionale Roberto Rizzi e del presidente CONI Angelo Giliberto, l’ambito riconoscimento di Atleta Eccellente 2024. Ancora una volta le ragazze e i ragazzi allenati da Cosimo Cascella hanno portato lustro alle sezione barlettana della LNI presieduta da Giuseppe Gammarota“